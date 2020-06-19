Çankırı'da LGS sınavı öncesi okullarda koronavirüs tedbirleri Çankırı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi 11 bin maske ile 274 dezenfektan, sınavın yapılacağı okullara dağıtıldı.

Çankırı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi 11 bin maske ile 274 dezenfektan, sınavın yapılacağı okullara dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, LGS sınavına il genelinde 51 okulda 2 bin 801 öğrencinin öğrenim gördükleri okullarda gireceği belirtildi.

LGS sınavı öncesi okullarda koronavirüse karşı tedbirlerin alındığı, sınava hazır hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Öğrencilerimiz ve sınavda görevli personelimize verilmek üzere 11 bin maske okullarımıza ulaştırılmıştır. Her okulumuzun girişine ve her sınav salonuna konulmak üzere 274 dezenfektan temin edilmiştir. Sınav görevlilerimiz ve güvenlik görevlilerimizin kullanımı için 600 çift hijyenik eldiven, BİLSEM ve TOBB Fen Lisemiz tarafından üretilen 572 siperlik temini sağlanmıştır. Hummalı bir çalışma yürütülerek sınavlara ev sahipliği yapacak okullarımız Sağlık Bakanlığımızın belirlediği standartlara göre sterilizasyon çalışmalarına tabi tutulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Sınav öncesi okulların Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen 40 ton dezenfektan malzemesiyle dezenfekte edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklarımızın sosyal mesafe kuralına riayet edilerek sınıflara alınması ile ilgili planlamalar ve gerekli uyarılar ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Sınav güvenilirliğinin pekiştirilmesi için ilimiz genelinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren özel okullar dahil bütün okullarımızda görevli öğretmenlerimizin kendi okullarında sınav görevi almaması sağlanmıştır. Temaslı negatif vakalı öğrencilerimiz ile pozitif çıkabilecek öğrencilerimiz ile ilgili de konu, İl Sağlık Müdürlüğümüzle günlük olarak takip edilmektedir. Temaslı öğrencilerimiz için ayrı salonlar hazırlanmıştır. Olası bir pozitif vaka ile karşılaşılması durumunda da öğrencimizin sınav hizmetinden yararlanabilmesi için ayrı bir okul tahsis edilmiştir. Ayrı bina ile ilgili görevlilerimiz için 20 özel tulum, maske ve diğer ekipmanlar hazırlanmış, öğrencilerimizin nakli için de 112 Acil Servis ekiplerimiz belirlenmiştir."

Kaynak: AA