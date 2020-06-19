Çankırı'da LGS sınavı öncesi okullarda koronavirüs tedbirleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çankırı'da LGS sınavı öncesi okullarda koronavirüs tedbirleri

Çankırı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi 11 bin maske ile 274 dezenfektan, sınavın yapılacağı okullara dağıtıldı.

Çankırı'da LGS sınavı öncesi okullarda koronavirüs tedbirleri
19.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:43

Çankırı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi 11 bin maske ile 274 dezenfektan, sınavın yapılacağı okullara dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, LGS sınavına il genelinde 51 okulda 2 bin 801 öğrencinin öğrenim gördükleri okullarda gireceği belirtildi.

LGS sınavı öncesi okullarda koronavirüse karşı tedbirlerin alındığı, sınava hazır hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Öğrencilerimiz ve sınavda görevli personelimize verilmek üzere 11 bin maske okullarımıza ulaştırılmıştır. Her okulumuzun girişine ve her sınav salonuna konulmak üzere 274 dezenfektan temin edilmiştir. Sınav görevlilerimiz ve güvenlik görevlilerimizin kullanımı için 600 çift hijyenik eldiven, BİLSEM ve TOBB Fen Lisemiz tarafından üretilen 572 siperlik temini sağlanmıştır. Hummalı bir çalışma yürütülerek sınavlara ev sahipliği yapacak okullarımız Sağlık Bakanlığımızın belirlediği standartlara göre sterilizasyon çalışmalarına tabi tutulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Sınav öncesi okulların Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen 40 ton dezenfektan malzemesiyle dezenfekte edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklarımızın sosyal mesafe kuralına riayet edilerek sınıflara alınması ile ilgili planlamalar ve gerekli uyarılar ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Sınav güvenilirliğinin pekiştirilmesi için ilimiz genelinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren özel okullar dahil bütün okullarımızda görevli öğretmenlerimizin kendi okullarında sınav görevi almaması sağlanmıştır. Temaslı negatif vakalı öğrencilerimiz ile pozitif çıkabilecek öğrencilerimiz ile ilgili de konu, İl Sağlık Müdürlüğümüzle günlük olarak takip edilmektedir. Temaslı öğrencilerimiz için ayrı salonlar hazırlanmıştır. Olası bir pozitif vaka ile karşılaşılması durumunda da öğrencimizin sınav hizmetinden yararlanabilmesi için ayrı bir okul tahsis edilmiştir. Ayrı bina ile ilgili görevlilerimiz için 20 özel tulum, maske ve diğer ekipmanlar hazırlanmış, öğrencilerimizin nakli için de 112 Acil Servis ekiplerimiz belirlenmiştir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı Haber
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Bakan Koca, her zamanki nahif üslubuyla belediye başkanlarına seslendi: Bir istirhamım var
Bakan Koca, her zamanki nahif üslubuyla belediye başkanlarına seslendi: Bir istirhamım var
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup otomobilden attı
Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup otomobilden attı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit...
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Prof. Dr. Ceyhan, 'Virüsün önüne ancak böyle geçeriz' diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Prof. Dr. Ceyhan, "Virüsün önüne ancak böyle geçeriz" diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
Kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Berat Albayrak Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sezen Aksu Emre Kınay Selda Bağcan İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Çankırı'da LGS sınavı öncesi okullarda koronavirüs tedbirleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 13:46:27. #1.14#
title