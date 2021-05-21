Çankırı'da lastiği patlayan kamyonet otomobille çarpıştı: 5 yaralı
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Çankırı'da lastiği patlayan kamyonet otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Çankırı'da lastiği patlayan kamyonet otomobille çarpıştı: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Haberler | Güncel

ÇANKIRI'da lastiği patlayan kamyonetin karşı şeride geçerek otomobille çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

ÇANKIRI'da lastiği patlayan kamyonetin karşı şeride geçerek otomobille çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine doğru Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi Dedeköy mevkisinde meydana geldi. Çankırı'dan Kızılırmak ilçesi yönüne giden Mevlüt Yiğitoğlu (67) idaresindeki 18 BC 820 plakalı kamyonet, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu karşı yöne geçerek, Nail Demirel idaresindeki 42 ND 094 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza da, sürücüler Yiğitoğlu ve Demirel ile birlikte kamyonette bulunan Hüsne Ş. (33), Sude Ş. (10) ve Yunus Emre Ş. (9) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine  sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Çankırı'da lastiği patlayan kamyonet otomobille çarpıştı: 5 yaralı
Çankırı'da lastiği patlayan kamyonet otomobille çarpıştı: 5 yaralı
Çankırı'da lastiği patlayan kamyonet otomobille çarpıştı: 5 yaralı
Çankırı'da lastiği patlayan kamyonet otomobille çarpıştı: 5 yaralı
Çankırı'da lastiği patlayan kamyonet otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı

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