Çankırı'da Kurbanlıklar Görücüye Çıktı

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Çankırı Hayvan Pazarı'nda kurbanlıkların satışı arttı. 8 ila 20 bin arasında satışa sunulan kurbanlıklar alıcılarını beklemekte.

Kurbanlık hayvanlara keyfi zam yapılmadığını artan yem fiyatlarının, kurbanlık fiyatlarına etki ettiğini aktaran Yunus Göcen, "Bir buzağının alış fiyatı 5 - 6 bin liradan başlıyor. Vatandaş geliyor diyor ki 'çok pahalı' ama bu hayvanın buzağı iken alışı 6 bin lira, bu hayvanı birde 2 yıl besliyoruz. Dolayısıyla 6 bin liralık hayvan 10 bin liraya çıkıyor. 2 yılda bir hayvana 4 bin lira çok değil. Vatandaş bu hayvanlar için girdileri yapılanları bilmiyor. Bilmediğinden dolayı da haklı. Yemin torbası şu anda 70 lira. Bir çoban tutsan aylık 3 bin lira, yıllık 36 bin lira sadece çoban masrafı oluyor" ifadelerine yer verdi.

"Pazarın 900 kiloluk 'Şampiyon'u "

Hayvan pazarının en büyük kurbanlığı 900 kilogramlık 'Şampiyon'un sahibi Gülhan Akdiken, 3 yıldır Şampiyon'u beslediğini, günlük 13 kilogram yem yediğini, kurbanlığın yaklaşık 900 kilogram geldiğini söyledi.

Akdiken, "Bu hayvanın bir ton yemi var. Bunu da paraya çevirdiğiniz zaman bir hayvanın yem masrafı 2 bin lira. Şimdi vatandaş diyor ki 'bu sene pahalı'. Girdiler pahalı, bizim burada yapabileceğimiz bir şey kalmıyor ki. Vatandaş şimdi söylüyor 'dolar çıktı biz şimdi ne yapacağız.' Doların çıkması hayvanları etkilemez. Dolar bugün çıkar yarın düşer bu Amerika'nın bir oyunu. Cumhurbaşkanımız Amerika'ya boyun eğer mi? Eğmez. Bunu yerine oturtur" dedi.

Doların artmasına hakkında konuşan Akdiken, "Gerekirse halk olarak biz devletimize parasal destek de yaparız. Bundan da kaçmayız. Türk milleti bu kadar fedakardır. Ama bugün için kafamızı karıştırıyor. Büyüklerimizden bir an önce tedbir almasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI