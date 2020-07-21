Çankırı'da kurban pazarlığında "pazarlık çubuğu" dönemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çankırı'da kurban pazarlığında "pazarlık çubuğu" dönemi

Çankırı'da Kurban Bayramı için kurulan canlı hayvan pazarında tokalaşmanın yasaklanmasının ardından, Çankırı Belediyesi tarafından hazırlanan "pazarlık çubukları" pazar esnafına dağıtıldı.

Çankırı'da kurban pazarlığında
21.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:25

Çankırı'da Kurban Bayramı için kurulan canlı hayvan pazarında tokalaşmanın yasaklanmasının ardından, Çankırı Belediyesi tarafından hazırlanan "pazarlık çubukları" pazar esnafına dağıtıldı.

Fatih Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarını ziyaret eden Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurbanlıklar hakkında bilgi aldı.

Esen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayvan pazarlarında tokalaşmanın yasaklanması nedeniyle hazırlanan "pazarlık çubuğunu" esnafa dağıttı.

Esen, gazetecilere, hayvan pazarını bu yıl genişlettiklerini, daha düzenli hale getirdiklerini söyledi.

Koronavirüs salgını sürecinde insanların birbiriyle temasını kesmesi gerektiğini vurgulayan Esen, "Geleneğimizde, kurban alımlarında elimizi sallayarak pazarlık usulü vardır. Bunu engellemek için biraz da espriyle yaklaştık, pazarlık çubuğu yaptık. İnşallah bereketli olur, hayırlı bir Kurban Bayramı geçiririz. Hassasiyet gösterecekleri için esnafımıza da teşekkür ediyoruz." dedi.

Esnaf Enver Hot da pazarlık çubuğu sayesinde virüsten korunacaklarını belirterek, Çankırı Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış 3. Sayfa
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle...
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Magazin
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor Ekonomi
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Magazin
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur Ekonomi
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Rusya'da 'Kurt adam' lakaplı seri katilden '83 kadın öldürdüm' itirafı
Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği 'Yok artık' dedirtti
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği "Yok artık" dedirtti
Kendi evini yaktı söndürmek isteyen itfaiyeye balta ile saldırdı
Kendi evini yaktı söndürmek isteyen itfaiyeye balta ile saldırdı
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor
Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor
Mahmut Tekdemir'in başarı hikayesi dikkat çekti: Hipodromda başlayan kariyeri Süper Lig şampiyonluğuyla zirveye çıktı
Mahmut Tekdemir'in başarı hikayesi dikkat çekti: Hipodromda başlayan kariyeri Süper Lig şampiyonluğuyla zirveye çıktı
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mehmet Nuri Meral Akşener Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Tuvana Türkay Öztürk Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Tamer Tuna Caner Erkin Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Muğla Avrupa Ak Parti
Şu an buradasınız: Çankırı'da kurban pazarlığında "pazarlık çubuğu" dönemi - Çankırı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 15:58:53. #1.15#
title