Çankırı'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye 26 bin lira para cezası kesildi
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Çankırı'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye 26 bin lira para cezası kesildi

Çankırı'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye 26 bin lira para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye 26 bin 660 lira para cezası uygulandı.

Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye 26 bin 660 lira para cezası uygulandı.

Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Çankırı'da yoğunlaştırılmış dinamik denetimler sürüyor.

Hafta sonu uygulanan kısıtlama süresince toplamda 132 ekip tarafından 671 iş yeri, 494 araç, 7 konaklama tesisi ve 2 bin 609 kişi denetlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını kötüye kullandığı ve koronavirüs tedbirlerine aykırı davrandığı belirlenen 31 kişiye 26 bin 660 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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