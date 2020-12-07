Çankırı'da kayıp yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor

Çankırı'da bir haftadır haber alınamayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Çankırı'da bir haftadır haber alınamayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Merkeze bağlı Çatalelma köyünde yaşayan Yıldırım'dan haber alamayan yakınlarının durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan çalışmaya devam edildi.

Bölgede AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleriyle iz takip köpeği ve vatandaşların destek verdiği arama çalışmalarında bir haftadır kayıp olan yaşlı kadına ait henüz bir ize rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın