Çankırı'da kayıp kadını arama çalışmaları 13 gündür devam ediyor
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Çankırı'da kayıp kadını arama çalışmaları 13 gündür devam ediyor

13.12.2020 21:19 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:22
Çankırı'da kayıp kadını arama çalışmaları 13 gündür devam ediyor

Çankırı'da 13 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı bulmak için çalışmalar sürüyor.

Çankırı'da 13 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı bulmak için çalışmalar sürüyor.

Merkeze bağlı Çatalelma köyünde yaşayan Yıldırım'dan haber alamayan yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan çalışmalara devam edildi.

Bölgede AFAD, Kastamonu'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı emrinde görevli kadavra ve iz takip köpekleri arama çalışması gerçekleştirdi.

İstanbul'dan gelen Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi de köy yakınlarındaki Kızılırmak'ta arama çalışması yaptı.

Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında 13 gündür kayıp olan kadına ait bir ize rastlanamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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