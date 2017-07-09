Çankırı'da Kaybolan Engelli Evine Döndü

Çankırı'da kaybolduktan sonra itfaiye ve AFAD ekiplerince aranan zihinsel engelli İbrahim Gündoğmuş, eve döndü.



Korgun ilçesine bağlı Maruf köyünde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli Gündoğmuş, önceki akşam evinden ayrıldı. Gündoğmuş'un eve dönmemesi üzerine, çevrede arama çalışması yapan yakınları jandarma ekiplerinden yardım istedi.



Jandarma ve AFAD ekipleri Gündoğmuş'u bulmak için arama çalışması yürüttü.



Arama çalışmalarına rağmen ulaşılamayan Gündoğmuş, sabah saatlerinde evine döndü.



Gündoğmuş'un geceyi köy civarında bir ağaç kovuğunda geçirdiği öğrenildi.