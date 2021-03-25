Çankırı'da kavga sırasında tüfekle vurulan kişi yaralandı
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Çankırı'da kavga sırasında tüfekle vurulan kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Çankırı'da kavga sırasında tüfekle vurulan kişi yaralandı

Çankırı'da kavga sırasında tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Çankırı'da kavga sırasında tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.K. ile Dedeler Köprüsü mevkisinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öne sürülen H.A. tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerinde S.K, yanında bulunan tüfekle H.A'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan H.A, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan S.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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