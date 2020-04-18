Çankırı'da karantinadaki vatandaşlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İngiltere'den yurda getirilen 262 Türk vatandaşı, Çankırı'da yerleştirildikleri yurdun penceresinden sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İngiltere'den yurda getirilen 262 Türk vatandaşı, Çankırı'da yerleştirildikleri yurdun penceresinden sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, karantina altındaki vatandaşların ihtiyaçlarının AFAD ve Kızılay ekiplerince karşılandığı belirtildi.

Karantinada bulunan vatandaşların özel ihtiyaçları için AFAD tarafından bir çağrı hattı ve WhatsApp iletişim hattı oluşturulduğu anlatılan açıklamada, "Talepleri ekiplerimiz tarafından gerekli önlemler alınarak itina ile karşılanmaktadır. Vatandaşlarımız gelmeden önce yurdun tamamını dezenfekte ederek süreci kontrollü bir şekilde atlatma adına gerekli tüm çalışmaları yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Londra'dan gelen vatandaşların, yapılan çalışmalar ve personelin moralini yükseltmek amacıyla alkışla destek verdikleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte sosyal mesafeyi ve karantina kurallarına riayeti yakından takip ediyoruz. Bu süreçte de Çankırılı vatandaşlarımızın paniğe ve asılsız haberlere itibar etmemesini istiyoruz. Burada tüm önlemleri almış bulunmaktayız. Karantina altında bulunanlar hiçbir şekilde odalarından çıkmıyor ve tüm vatandaşlarımızın ihtiyacını görevli personel tarafından karşılanmakta. Personelimiz ise sürekli dezenfekte edilerek virüsün bulaşma ihtimalini de minimuma indiriyoruz."

Kaynak: AA