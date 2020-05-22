Çankırı'da, karantinadaki 276 kişiden 233'ü evlerine gönderildi
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Çankırı'da, karantinadaki 276 kişiden 233'ü evlerine gönderildi

ÇANKIRI'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek, KYK yurdunda gözlem altına alınan 276 kişiden 233'ü, 14 günlük karantina sonrası evlerine gönderildi.

Çankırı'da, karantinadaki 276 kişiden 233'ü evlerine gönderildi
22.05.2020 00:57 | Son Güncelleme: 22.05.2020 01:00

ÇANKIRI'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek, KYK yurdunda gözlem altına alınan 276 kişiden 233'ü, 14 günlük karantina sonrası  evlerine gönderildi. 43 kişi ise tedbir amaçlı Çankırı Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutuluyor.

Kuveyt'te yaşayan 276 Türk vatandaşı, 14 gün önce uçakla Türkiye'ye getirilerek, Çankırı'da KYK'ya bağlı Emir Karatekin Yurdu'na yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 14 günlük karantinanın ardından 233 kişi, sağlık kontrolü sonrası otobüslerle evlerine gönderildi. 43 kişi ise tedbiren Çankırı Devlet Hastanesi'ne götürülerek doktorların gözetimine alındı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürü Abdullah Özçelik, hastaneye götürülen 43 kişi de dahil olmak üzere yurttan tahliye edilen herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. 43 kişinin tedbiren hastaneye götürüldüğünü yineleyen Özçelik, "Onlar da tedavilerinin ardından evlerine gönderilecek. Son grubumuzu da sıkıntısız şekilde uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar Çankırı olarak 3 ayrı ülkeden gelen gruplarımızın tamamını sorunsuz bir şekilde evlerine uğurladık" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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