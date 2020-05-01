Çankırı'da karantinadaki 262 kişi tahliye edildi

İNGİLTERE'den koronavirüs salgını nedeniyle tahliye edildikten sonra Çankırı'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirilen 262 kişi, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından tahliye edildi.

İNGİLTERE'den koronavirüs salgını nedeniyle tahliye edildikten sonra Çankırı'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirilen 262 kişi, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 14 gün önce İngiltere'nin başkenti Londra'dan getirilen 262 vatandaş, Çankırı KYK Emir Karatekin Yurdu'nda karantinaya alındı. Karantina süresinin sona ermesinin ardından yapılan Covid -19 testleri negatif çıkan vatandaşlar, yurttan tahliye edilmeye başlandı. Valizleriyle birlikte yurttan ayrılan vatandaşlar, ailelerin bulunduğu şehirlere gitmek üzere sırayla otobüslere bindi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürü Abdullah Özçelik, karantina sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve burada bulunan vatandaşların 34 farklı ile gideceğini belirterek, "Şu an itibariyle hiçbirinde pozitif vaka çıkmadı. Yurdumuzu boşalttık. Hepsini otobüslerle evlerine kadar bırakacağız. Evlerine ulaşana kadar takipçileri olacağız. Misafirlerimiz, ayrı ayrı 15 otobüsle sosyal mesafe kuralına uyularak araçlara yerleştirildi ve illerine gönderildi" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak ise karantinadaki vatandaşların tüm ihtiyaçlarının eksiksiz karşılandığını ve hepsinin mutlu bir şekilde yurttan ayrıldığını ifade etti.

Kaynak: DHA