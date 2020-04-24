Çankırı'da, karantina yurdunda '23 Nisan' kutlaması ÇANKIRI'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinada tutulan 262 kişi, yurt pencerelerinden İstiklal Marşı okuyarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

ÇANKIRI'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinada tutulan 262 kişi, yurt pencerelerinden İstiklal Marşı okuyarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Yurttaki vatandaşlara, sokaktaki polis ekipleri de eşlik etti.

Çankırı'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri altında kutlandı. Londra'dan getirilerek KYK'ya bağlı Emir Karatekin Yurdu'na yerleştirilen 262 kişi, saat 21.00'de pencerelerden İstiklal Marşı okudu. Yurt yakında görevli polis ekipleri de vatandaşlara eşlik etti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yurdun ışıklarını yakıp söndürerek marşlar söyleyen vatandaşlar, 23 Nisan coşkusunu yaşadı.

Kaynak: DHA