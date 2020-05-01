Çankırı'da karantina süresi sona eren 262 vatandaş evlerine uğurlandı
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Çankırı'da karantina süresi sona eren 262 vatandaş evlerine uğurlandı

Çankırı'da karantina süresi sona eren 262 vatandaş evlerine uğurlandı
01.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:48

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Çankırı'ya getirilerek 14 gün tedbir amaçlı gözlem altında tutulan 262 vatandaş evlerine uğurlandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Çankırı'ya getirilerek 14 gün tedbir amaçlı gözlem altında tutulan 262 vatandaş evlerine uğurlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'dan Türkiye'ye getirilen 262 vatandaş, 17 Nisan'da Çankırı'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta karantina altına alınmıştı. Geçen süreç boyunca AFAD, Kızılay, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaçları karşılanan vatandaşların gözlem süresi sona erdi. Sosyal mesafe korunarak vatandaşlar 15 otobüsle memleketlerine uğurlanırken, yapılan testlerde herhangi bir pozitif vaka çıkmadığı ifade edildi.

"Evlerine ulaşana kadar takipçileri olacağız"

AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik, "14 gün sonunda Londra'dan ilimize gelen misafirlerimizi herhangi bir sıkıntı olmadan evlerine uğurladık. Şu an itibarıyla hiçbirinde pozitif vaka çıkmadı. Yurdumuzu boşalttık. Hepsini araçlarımızla evlerine kadar bırakacağız. Evlerine ulaşana kadar takipçileri olacağız. Toplamda 34 ile gönderdik misafirlerimizi. Ayrı ayrı 15 araçla sosyal mesafe kuralına uyarak araçlara yerleştirildi ve illerine gönderildi" dedi.

"Tüm personelimizde özverili bir çalışma sergiledik"

Süreç boyunca yapılan çalışmaları anlatan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak da, "14 günlük karantina sürecimiz başından bu yana tüm personelimizle özverili bir çalışma sergiledik. Misafirlerin genel eğilimlerine de baktığımızda sürecin iyi geçtiğini görüyoruz. Onların çıkıştaki memnuniyetlerinden bunu farkettik. Başarılı şekilde bu süreci AFAD, Kızılay ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce koordineli bir şekilde gerçekleştirdik. Misafirlerimizi de sorunsuz evlerine yolcu ettik. Bizim için sevindirici olan da burada herhangi bir pozitif vakanın çıkmamış olmasıdır" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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