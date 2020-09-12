Çankırı'da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişinin yurda yerleştirilmesi
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Çankırı'da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişinin yurda yerleştirilmesi

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina kurallarını ihlal ederek yurda yerleştirilen 2 vatandaşa ilişkin, "Bu hem büyük bir sorumsuzluk hem de büyük bir vebal.

Çankırı'da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişinin yurda yerleştirilmesi
12.09.2020 16:09 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:28

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina kurallarını ihlal ederek yurda yerleştirilen 2 vatandaşa ilişkin, "Bu hem büyük bir sorumsuzluk hem de büyük bir vebal. Çünkü bu karantina altında bulunması gerekirken dışarıya çıkan vatandaşlarımızın hastalığı kaç kişiye bulaştırdıklarını; ki muhtemelen bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz." dedi.

Vali Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'ndan itibaren salgınla ilgili istemedikleri bir durumu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Çankırı'da da vakaların arttığını belirten Ayaz, "Buna mukabil aldığımız tedbirler, yeni kararlar, denetimleri de elden geldiğince artırmaktayız. Tabii bu hafta içerisinde 81 ilimizde karantina altında olması gereken, dışarı çıkmış olduğu tespit edilenlerin geri kalan karantina sürelerini yurtlarda tamamlamalarıyla ilgili bir karar alındı ve uygulamaya konuldu." diye konuştu.

Çankırı'da da karantina altında olması gereken 2 kişinin tespit edilerek yurda yerleştirildiğini ifade eden Ayaz, şöyle konuştu:

"Bu hem büyük bir sorumsuzluk hem de büyük bir vebal. Çünkü bu karantina altında bulunması gerekirken dışarıya çıkan vatandaşlarımızın hastalığı kaç kişiye bulaştırdıklarını; ki muhtemelen bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Bulaştırdıkları kişilerin bu hastalığı nasıl geçirecekleri, hayatını mı kaybedecekleri, ağır bir hastalık dönemi mi yaşayacakları belirsiz. Bu sebeple tüm vatandaşlarımızdan öncelikle kurallara uymalarını ama özellikle karantina altında bulunması gereken vatandaşlarımızdan da karantina kurallarına riayet etmelerini ve 14 günlük süreyi muhakkak izole bir şekilde evlerinde geçirmelerini istiyoruz. Bunun mukabilinde istemediğimiz durumlarla karşılaşmak durumunda kalabiliriz. İnşallah bir daha böyle bir durumla karşılaşmaz, kimseyi yurda yerleştirmek zorunda kalmayız."

Ayaz, koronavirüs salgınıyla ilgili talep ve şikayetler için WhatsApp ihbar hattını da devreye soktuklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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