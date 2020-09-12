Çankırı'da karantina kuralını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, evde karantina kuralını ihlal eden 2 kişinin yakalanarak yurda yerleştirildiğini açıkladı.

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, evde karantina kuralını ihlal eden 2 kişinin yakalanarak yurda yerleştirildiğini açıkladı.

Vali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Denetim ekiplerimiz tarafından karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 vatandaşımız yakalanmış olup, kendilerine idari para cezası uygulanmış ve yurda yerleştirilmişlerdir. Ayrıca haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.Karantina kuralını ihlal edenlerden birisinin polisin yaptığı uygulamada yakalandığı, diğerinin de yine denetimler sırasında kahvehanede yakalandığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait yurda yerleştirildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA