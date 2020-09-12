Çankırı'da karantina kuralını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çankırı'da karantina kuralını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, evde karantina kuralını ihlal eden 2 kişinin yakalanarak yurda yerleştirildiğini açıkladı.

Çankırı'da karantina kuralını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi
12.09.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:07

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, evde karantina kuralını ihlal eden 2 kişinin yakalanarak yurda yerleştirildiğini açıkladı.

Vali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Denetim ekiplerimiz tarafından karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 vatandaşımız yakalanmış olup, kendilerine idari para cezası uygulanmış ve yurda yerleştirilmişlerdir. Ayrıca haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.Karantina kuralını ihlal edenlerden birisinin polisin yaptığı uygulamada yakalandığı, diğerinin de yine denetimler sırasında kahvehanede yakalandığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait yurda yerleştirildiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Demet Akalın Yasemin Özilhan İbrahim Tatlıses Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Eylül İzmir İnegöl Antalya
Şu an buradasınız: Çankırı'da karantina kuralını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 13:09:41. #1.14#
title