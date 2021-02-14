Çankırı'da kar nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin iki gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin iki gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve buzlanmanın beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımdaki aksama ve yaşanabilecek diğer muhtemel risklerden dolayı 15-16 Şubat 2021 Pazartesi ve Salı günleri tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın