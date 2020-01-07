Çankırı'da kar nedeniyle 20 köye ulaşım sağlanamıyor
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Çankırı'da kar nedeniyle 20 köye ulaşım sağlanamıyor

Çankırı'da kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

07.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:46
Çankırı'da kar nedeniyle 20 köye ulaşım sağlanamıyor

'da kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçelerden 'da 6, Ilgaz'da 4, 'da 4, Orta'da ise 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu, daha önce kapanan 111 köyün yolu ulaşıma açıldı.

Ekiplerin yolları açmak için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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