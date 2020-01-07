Çankırı'da kar nedeniyle 20 köye ulaşım sağlanamıyor

07.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:46

Çankırı'da kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Atkaracalar'da 6, Ilgaz'da 4, Kurşunlu'da 4, Orta'da ise 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu, daha önce kapanan 111 köyün yolu ulaşıma açıldı.

Ekiplerin yolları açmak için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA