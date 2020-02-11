Çankırı'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu
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Çankırı'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Çankırı'da kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.

11.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:36
Çankırı'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

'da kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar heyecanını yaşayan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklar da okul bahçelerinde kar topu oynadı.

Kar yağışı nedeniyle kentteki ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Çankırı Belediyesi ekipleri, ana cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışmalarına başlarken, Karayolları ve İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle yol açma çalışmaları yürütüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çankırı'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu
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