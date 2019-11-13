Çankırı'da kamyon ile çarpışan otomobil park halindeki araçlara çarptı
Çankırı'da kamyon ile çarpışan otomobil, park halindeki araçlara çarpıp hasar görmelerine neden oldu.
Çankırı'da kamyon ile çarpışan otomobil, park halindeki araçlara çarpıp hasar görmelerine neden oldu.
Raşit Bal idaresindeki 01 Y 6566 plakalı kamyon, Çankırı-Kastamonu kara yolu İstasyon Kavşağı mevkisinde aynı yönde seyreden Satılmış Akbaş yönetimindeki 18 AK 067 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki 3 araca çarptı.
Kazanın farkına varmayan kamyon sürücüsü ise Çankırı Lisesi kavşağında polis ekiplerince durduruldu.
Kazada 4 araçta hasar meydana geldi.
Haber Videosu: Çankırı'da kamyon ile çarpışan otomobil park halindeki araçlara çarptı