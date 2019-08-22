Çankırı'da kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi eğitimi

22.08.2019 16:22

Çankırı'da, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve kadınların iş hayatında daha fazla yer alması amacıyla eğitim semineri düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalan protokol çerçevesinde 100. Yıl Kültür Merkezi'nde eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde Çankırı İŞKUR Şube Müdürü Mehmet Gayret kooperatifçilik, İŞKUR tarihi ve teşvikler; Çankırı SGK Müdür Yardımcısı Seval Andinç SGK uygulamaları ve güncel teşvikler; KOSGEB İl Müdürü Mücahit Alper Karcı girişimcilik; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknikeri Salim Akdoğan ise tarımsal kooperatiflerin kurulması ve çalışması konularında bilgi verdi.

Eğitime çok sayıda kadın katıldı.

Kaynak: AA