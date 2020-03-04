Çankırı'da kaçakçılık operasyonu
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Çankırı'da kaçakçılık operasyonu

Çankırı'da kaçak yollarla yurda sokulan güneş gözlüğü, kol saati ve hediye kutusu ele geçirildi.

04.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:02
Çankırı'da kaçakçılık operasyonu

'da kaçak yollarla yurda sokulan güneş gözlüğü, kol saati ve hediye kutusu ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçesi D-100 kara yolunda yol kontrolü sırasında 'a giden bir kamyonet durduruldu.


Araçta yapılan aramada, yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen yaklaşık 8 bin 300 güneş gözlüğü, 2 bin 100 kol saati ve 700 hediye kutusu bulundu.

Kaçak malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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