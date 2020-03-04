Çankırı'da kaçakçılık operasyonu
Çankırı'da kaçak yollarla yurda sokulan güneş gözlüğü, kol saati ve hediye kutusu ele geçirildi.
Çankırı'da kaçak yollarla yurda sokulan güneş gözlüğü, kol saati ve hediye kutusu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurşunlu ilçesi D-100 kara yolunda yol kontrolü sırasında İstanbul'a giden bir kamyonet durduruldu.
Araçta yapılan aramada, yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen yaklaşık 8 bin 300 güneş gözlüğü, 2 bin 100 kol saati ve 700 hediye kutusu bulundu.
Kaçak malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA