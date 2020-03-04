Çankırı'da kaçakçılık operasyonu

04.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:02

Çankırı'da kaçak yollarla yurda sokulan güneş gözlüğü, kol saati ve hediye kutusu ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurşunlu ilçesi D-100 kara yolunda yol kontrolü sırasında İstanbul'a giden bir kamyonet durduruldu.



Araçta yapılan aramada, yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen yaklaşık 8 bin 300 güneş gözlüğü, 2 bin 100 kol saati ve 700 hediye kutusu bulundu.

Kaçak malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA