Çankırı'da kaçak sigara imal eden 5 şüpheli suçüstü yakalandı
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Çankırı'da kaçak sigara imal eden 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Çankırı'da kaçak sigara imal eden 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Çankırı'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tütün mamulleri kaçakçılığını önlemek amacıyla yürütülen çalışmada, iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Merkez Değim köyü ve il merkezinde tütün satışı yapılan bir dükkana düzenlenen operasyonda, kaçak sigara dolumu yapan Y.E, M.E, C.Ö, S.G. ve K.Ç, suçüstü yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, kompresörlü sigara doldurma makinesi, 90 bin adet boş makaron, 5 bin 637 satışa hazır dolu makaron, 61 kilogram kıyılmış tütün, 10 gram esrar ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden ikisi savcılık sorgusunun ardından diğerleri de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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