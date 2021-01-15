Çankırı'da kaçak güneş gözlükleri ve saatler ele geçirildi

Çankırı'da düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak güneş gözlüğü ve kol saati ele geçirildi.

Çankırı'da düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak güneş gözlüğü ve kol saati ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince D-100 kara yolu Kurşunlu ilçesi Ağılözü mevkisinde yapılan yol uygulaması sırasında, Ağrı'dan İstanbul'a giden kargo aracı durduruldu.

Araçtaki aramada, kaçak olduğu belirlenen 10 bin 900 güneş gözlüğü ile 2 bin 400 kol saati bulundu.

El konulan ürünler, Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın