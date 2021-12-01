Çankırı'da kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Çankırı'da düzenlenen operasyonda kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen operasyonda kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi ile Kurşunlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezi ile Kurşunlu ve Bayramören ilçelerindeki haber leşme ve enerji nakil kablosu hırsızlıklarına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Son dakika haber | Üvey kardeşini altın borcunu ödemediği için öldürmüş
FETÖ'nün jandarma "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 gözaltı kararı
Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 şüpheli hakkında...
AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri