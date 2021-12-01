Çankırı'da kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Çankırı'da kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Çankırı'da kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Çankırı'da düzenlenen operasyonda kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen operasyonda kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi ile Kurşunlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezi ile Kurşunlu ve Bayramören ilçelerindeki haber leşme ve enerji nakil kablosu hırsızlıklarına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

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