Çankırı'da izinsiz tur düzenleyenlere para cezası verildi

20.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:24

Çankırı'da, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu ekiplerince yapılan denetimde kaçak tur düzenlediği tespit edilen organizatörlere ceza yazıldı.

Kış turizminin canlanmasıyla beraber kayak merkezlerine düzenlenen tur sayılarının artması nedeniyle Çankırı Yıldıztepe Kayak Merkezi yolunda Kültür ve Turizm Bakanlığından Seyahat Acentaları İşletme Belgesi almadan tur düzenleyenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu ekiplerince yapılan denetimde, 12 otobüs kaçak tur düzenlendiği gerekçesiyle tutanak altına alındı, gezi organizatörlerine para cezası uygulandı.

TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Denetim Uzmanı Muhammed İsa Balcı, denetim sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşların turlara katılmadan önce firmaları araştırarak TÜRSAB'a üye olanları tercih etmeleri gerektiğini söyledi.

TÜRSAB'a üye firmalarla vatandaşların gönül rahatlığıyla gezilere katılabileceğini belirten Balcı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak Türkiye genelinde büyük bir denetim departmanı kurulduğunu ve bu tarz kaçak faaliyetleri durdurana kadar denetimlerin aralıksız devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA