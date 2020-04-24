Çankırı'da İstiklal Marşı okunurken hayat durdu
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Çankırı, Haber

Çankırı'da İstiklal Marşı okunurken hayat durdu

Çankırı'da İstiklal Marşı okunurken hayat durdu Karantinada bulunanlar Türk bayraklarıyla camlardan İstiklal Marşını okudu Çankırı'da 23 Nisan kutlamaları kapsamında saatler 21.00'i gösterdiğinde vatandaşlar balkonlarında İstiklal Marşını okudu.

24.04.2020 00:21 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:22
Çankırı'da İstiklal Marşı okunurken hayat durdu

Çankırı'da İstiklal Marşı okunurken hayat durdu

Karantinada bulunanlar Türk bayraklarıyla camlardan İstiklal Marşını okudu

ÇANKIRI - Çankırı'da 23 Nisan kutlamaları kapsamında saatler 21.00'i gösterdiğinde vatandaşlar balkonlarında İstiklal Marşını okudu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenecek kutlama programları bu sene yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başta çocuklar olmak üzere tüm herkesi saat 21.00'de evlerinden İstiklal Marşı okuma çağrısına Çankırı halkı da kulak verdi. Saat 21.00'i gösterdiğinde trafikte bulunanlar araçlarını durdurarak diğer vatandaşlar da Türk bayraklarıyla süsledikleri evlerinin pencere ve balkonlarında İstiklal Marşını seslendirdi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den özel uçakla getirilen ve Çankırı'daki Emir Karatekin Erkek Öğrenci Yurdunda karantina altına alınan vatandaşlar ise ellerinde Türk bayraklarıyla camlarından İstiklal Marşını seslendirdiler.

Çankırı'da İstiklal Marşı okunurken hayat durdu

Kaynak: İHA

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