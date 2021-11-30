Çankırı'da işçi servis otobüsü ile traktör çarpıştı
AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Çankırı'da işçi servis otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da İşçi servis otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.G. idaresindeki 18 AP 757 plakalı servis otobüsü, Çankırı- Yapraklı kara yolu cezaevi mevkisinde aynı istikamette seyreden S.K. yönetimindeki 18 AC 474 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada traktör sürücüsü S.K yaralanırken boş servis otobüsünün sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Yaralı traktör sürücüsü Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri
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