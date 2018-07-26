Çankırı'da İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı

Çankırı'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından imar barışı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan İl Müdürü Öcal Özdemir, devletin vatandaşa kollarını açtığını söyledi.

Yasanın bir af değil barış olduğunu vurgulayan Özdemir, "Vatandaşımız artık evinde huzurla oturacak. Yapılan bütün çalışmalar, projeler vatandaşımızın rahatı ve huzuru içindir. Problemli olan arsalar, evler, iskan ruhsatı alamayan, yarım kalmış binaları ilgilendiren bir konudur." dedi.

İmar barışı hakkında yapılması gerekenleri anlatan Öcal, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.