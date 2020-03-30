Çankırı'da ilk bağış Belediye Başkanından Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında bağışta bulundu.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında bağışta bulundu.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, başlatılan kampanya kapsamında 2 aylık maaşını bağışladığını sosyal medya hesabından açıkladı. Başkan Esen sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin destek verdiği Milli Dayanışma Kampanyasına ben de 2 aylık maaşımı bağışlıyorum. Büyük Türk milleti omuz omuza verince aşamayacağı engel yoktur" ifadelerine yer verdi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA