Çankırı'da ilçelerde eğitime 1 gün ara
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Çankırı'da ilçelerde eğitime 1 gün ara

Çankırı'da etkili olan kar yağışı sonrasında bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

06.01.2020 21:39 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:43
Çankırı'da ilçelerde eğitime 1 gün ara

'da etkili olan kar yağışı sonrasında bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.


Kar yağışı dolayısıyla , , Çerkeş, Orta, Kurşunlu, Korgun, Ilgaz ve Şabanözü ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. İlçelerde taşımalı eğitim gören öğrencilerin yollarda olası buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için eğitime ara verildiği öğrenildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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