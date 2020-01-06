Çankırı'da ilçelerde eğitime 1 gün ara

06.01.2020 21:39 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:43

Çankırı'da etkili olan kar yağışı sonrasında bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.



Kar yağışı dolayısıyla Atkaracalar, Eldivan, Çerkeş, Orta, Kurşunlu, Korgun, Ilgaz ve Şabanözü ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. İlçelerde taşımalı eğitim gören öğrencilerin yollarda olası buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için eğitime ara verildiği öğrenildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA