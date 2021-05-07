Çankırı'da il merkezi yakınlarında yiyecek arayan karaca görüntülendi
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Çankırı'da il merkezi yakınlarında yiyecek arayan karaca görüntülendi

Çankırı'da il merkezi yakınlarında yiyecek arayan karaca görüntülendi
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı'da il merkezi yakınlarında yemek arayan karaca görüntülendi.

Çankırı'da il merkezi yakınlarında yemek arayan karaca görüntülendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla sokaklarda araç ve insan yoğunluğu azaldı.

Bölgedeki sakinliği fırsat bilen bir karaca da yemek bulmak için Kırkevler Mahallesi yakınlarına kadar geldi.

Çevredekiler tarafından görüntülenen karaca, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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