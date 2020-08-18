Çankırı'da iki köy karantinaya alındı
Çankırı'nın Korgun ilçesindeki 2 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
18.08.2020 20:51 | Son Güncelleme: 18.08.2020 21:02
Çankırı'nın Korgun ilçesindeki 2 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan değerlendirme doğrultusunda, ilçeye bağlı Bugay ve Çukurören köylerinin 14 gün karantinaya alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.
Kaynak: AA