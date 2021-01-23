Çankırı'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çankırı'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

23.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:06
Çankırı'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Çankırı'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Çankırı'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen bakır kablo, kalorifer peteği, su sayacı ve musluk başlığı hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin Ö.Ç, H.A, R.A. ve M.A. oldukları, çaldıkları malzemeleri de D.A'ya sattıkları belirlendi.

Zanlılar polis ekiplerince gözaltına alındı, çalınan malzemelerin bir kısmı da bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç, H.A, R.A. ve M.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Engin Altay Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli
Magazin Ozan Doğulu Aleyna Tilki Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Josef De Souza İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hakaret Otomobil Mesut Özil Zeytinyağı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çankırı'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 15:08:56. #1.14#
title