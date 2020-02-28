Çankırı'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Çankırı'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Çankırı'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

28.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:06
Çankırı'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ve ilçelerinde farklı zamanlarda meydana gelen 13 hırsızlık olayının ardından Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Eldivan İlçe Emniyet Amirliğince çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelinin R.G. (22) olduğu tespit edildi.

Daha önce benzer suç kayıtlarının da bulunduğu belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyon sonucu Şabanözü ilçesinde yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise hırsızlık sonucu elde edilen malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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