Çankırı'da hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi
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Çankırı'da hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi

Çankırı'da hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı'da, hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden çoban öldü.

Çankırı'da, hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden çoban öldü.

Kent merkezi Esentepe Mahallesi Deliler mevkisinde, kendisine ait küçükbaş hayvan sürüsüne çobanlık yapan Mustafa B'ye yıldırım isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede, Mustafa B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa B'nin cesedi, otopsi için Çankırı Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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Çankırı'da hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi - Haberler
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