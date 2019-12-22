Çankırı'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

22.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:50

Çankırı'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Ömer Özkur idaresindeki 37 SP 016 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Çankırı kara yolu Tüney köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Özkur ile araçtaki Hacı Özkur ve Tahir Kaya (60) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Tahir Kaya, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA