Çankırı'da otomobil ile hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
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Çankırı'da otomobil ile hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

06.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:20
Çankırı'da otomobil ile hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

ÇANKIRI'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

ÇANKIRI'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Çankırı Ilgaz yolunun İndağı mevkisinde meydana geldi. Berat Yılmaz (31) yönetimindeki 06 BCJ 289 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Mustafa Yıldırım'ın (62) kullandığı 34 VP 7627 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, ticari araçta bulunan Ayşe Yıldırım (55) ve Mehmet Tosun (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler Berat Yılmaz, Mustafa Yıldırım ile iki araçta bulunan Rukiye İpek (36) ve Gökhan Ekinci (25) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.


Çankırı'da otomobil ile hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Çankırı'da otomobil ile hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Çankırı'da otomobil ile hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Çankırı'da otomobil ile hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Çankırı'da otomobil ile hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Çankırı'da otomobil ile hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI

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