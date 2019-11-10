Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

10.11.2019 19:46 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:46

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sadık Gökdaş (69) idaresindeki otomobil, Çerkeş-Ankara kara yolunda, karşı şeritten gelen Şaban Çelik (52) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, ticari araçtaki Şaziye Çelik (50) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile Saffet Akar (87) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Çankırı ve Çerkeş devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Saffet Akar ve Sadık Gökdaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Çelik ise Ankara'ya sevk edildi.

Kaynak: AA