Çankırı'da fuhuş operasyonunda 2 kişi sınır dışı edildi
Çankırı'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Kırgızistan uyruklu iki kişi sınır dışı edildi.
Çankırı'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Kırgızistan uyruklu iki kişi sınır dışı edildi.
Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda Kırgızistan uyruklu kadınlar B.G. ve A.S, fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edilerek sınır dışı edildi.