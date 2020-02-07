Çankırı'da fuhuş operasyonunda 2 kişi sınır dışı edildi
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Çankırı'da fuhuş operasyonunda 2 kişi sınır dışı edildi

Çankırı'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Kırgızistan uyruklu iki kişi sınır dışı edildi.

07.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:50
Çankırı'da fuhuş operasyonunda 2 kişi sınır dışı edildi

'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan uyruklu iki kişi sınır dışı edildi.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda Kırgızistan uyruklu kadınlar B.G. ve A.S, fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edilerek sınır dışı edildi.

Kaynak: AA
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