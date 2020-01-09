Çankırı'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı
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Çankırı'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

09.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:42
Çankırı'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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