Çankırı'da Fetö/pdy Duruşması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuklu bulunan Çankırı İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker'in yargılanmasına bugün devam edildi.



FETÖ/PDY kapsamında tutuklanan Şeker'in duruşması bugün Çankırı Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirildi. Mahkemede savunma yapan Şeker, örgütle yolunun hayatı boyunca hiçbir zaman kesişmediğini savundu. Şeker, örgüt üyeliği kapsamında tutuklu olmasının çok zoruna gittiğini belirterek, hain darbe gecesi Çankırı Belediye Meydanı'nda darbeye karşı toplanan binlerce kişiden biri olduğunu ve Çankırılıların buna şahit olduğunu aktardı. FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını savunan Şeker, darbe gerçekleşmiş olsaydı hainler tarafından alınacak 5. kişi olduğunu iddia etti. Şeker, ByLock'u kullanmadığını da savundu.



Mahkeme heyeti Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Şubat 2018'e erteledi. - ÇANKIRI