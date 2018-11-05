Çankırı'da Fetö'nün "Kadın Yapılanması" Davası

Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kadın yapılanması"na yönelik dava kapsamında 36'sı tutuksuz, 5'i hakkında yakalama kararı olan 41 sanığın yargılanmasına başlandı.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanıklar hakkında hazırlanan iddianamenin özeti okundu.

Tutuksuz sanıklardan Emine A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile Akhisar'dan duruşmaya bağlanarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti.

Kendisinin vatan haini olmadığını ve dini duygular içinde bu yapı içinde bulunduğunu iddia eden Emine A, "İlk 2007 yılında Çankırı'ya eğitim için geldim. Kalacak yerim olmadığı ve maddi durumum da iyi olmadığı için örgüte ait evlerde kaldım. Çevremdeki herkes kullandığı için ben de ByLock programını kullandım ancak bu programda suç teşkil edecek bir konuşma olmadı." dedi.

Örgüt içinde bölge talebe mesulu olduğunu ifade eden Emine A, telefonuna ByLock programını Ebru K. isimli şahsın yüklediğini söyledi.

Sanık Sümeyra Y. ise örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

Yapıyla üniversite döneminde tanıştığını savunan Sümeyra Y, "Üniversite döneminde annemi kaybettim. Bu süreçte bana maddi manevi destekte bulundular. Üniversite bittikten sonra Kayseri'ye gittim. Daha sonra bana Çankırı'dan iş buldular ancak evlendikten sonra eşim bu yapıyla irtibatımı kesmemi istedi. Ben bu yapının gerçek yüzünü 15 Temmuz'da gördüm. Telefonuma ByLock programını 'Elif' kod adlı Ebru K. yükledi. Kullandığım herhangi bir kod adım bulunmuyor." diye konuştu.

Diğer bazı sanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam etmek üzere ara verdi.