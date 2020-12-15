Çankırı'da evde kumar oynayan 14 kişiye 32 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çankırı'da evde kumar oynayan 14 kişiye 32 bin lira ceza

15.12.2020 12:34 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:39
Çankırı'da evde kumar oynayan 14 kişiye 32 bin lira ceza

ÇANKIRI'nın Şabanözü ilçesinde evde kumar oynayan 14 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplamda 32 bin lira ceza uygulandı.

ÇANKIRI'nın Şabanözü ilçesinde evde  kumar oynayan 14 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplamda 32 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümerdiğin Mahallesi'ndeki H.K. ve E.K.'ya ait evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan baskında evde bulunan 14 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlalden 21 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca H.K. ve E.K.'ya, 'kumar için yer ve imkan sağlamaktan' adli işlem uygulandı. Kumar oynayan 9 kişiye ise 5326 sayılı kanuna muhalefetten 11 bin 25 TL para cezası olmak üzere toplamda 32 bin 25 TL para cezası kesildi. 14 kişi, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken, 16 adet iskambil kağıdına el konuldu.


Çankırı'da evde kumar oynayan 14 kişiye 32 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI

İlgili Haberler

Son Dakika | Evde kumar oynayan 16 kişiye 70 bin lira ceza
Son Dakika | Evde kumar oynayan 16 kişiye 70 bin lira ceza
Bağ evinde kumar oynayan 11 kişiye 48 bin lira ceza kesildi
Bağ evinde kumar oynayan 11 kişiye 48 bin lira ceza kesildi
Kısıtlamayı ihlal edip bir evde kumar oynayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza
Kısıtlamayı ihlal edip bir evde kumar oynayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Bülent Turan İlham Aliyev Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Öykü Çelik Serdar Ortaç
Spor Serdar Aziz Samet Aybaba Abdullah Avcı Kylian Mbappe Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çankırı'da evde kumar oynayan 14 kişiye 32 bin lira ceza | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 12:39:50. #1.15#
title