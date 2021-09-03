Çankırı'da Esnafı Çocuk Zabıtalar Denetledi
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Çankırı'da Esnafı Çocuk Zabıtalar Denetledi

Çankırı'da Esnafı Çocuk Zabıtalar Denetledi
Habermetre - Haberler | Toplum

Çankırı'da Esnafı Çocuk Zabıtalar DenetlediÇankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çocuk Meclisi üyeleri ile birlikte denetime çıktı.

Çankırı'da Esnafı Çocuk Zabıtalar Denetledi

Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çocuk Meclisi üyeleri ile birlikte denetime çıktı. Zabıta giysileri giyen çocukları karşısında gören esnaf, istenilen tüm belgeleri özverili ile gösterdi.

Çankırı'da Zabıta Haftası kutlamaları farklı etkinlikler ile devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Çocuk Meclisi üyeleri, zabıta kıyafetlerini giyerek Belediye Zabıta ekiplerinin özel gününü kutladı. Zabıta Müdürlüğünden başlayan ziyaret, esnaf denetimleri ile devam etti. Zabıta ekiplerinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi alan çocuk zabıtalar, öğrendikleri bilgiler doğrultusunda çarşı esnafını sembolik olarak denetledi. Etkinlik, çocuk zabıtaların isteklerini yerine getiren esnafların da yüzünü güldürdü. Birkaç saatliğine de olsa zabıta olmanın heyecanını yaşayan çocuklar, zabıta araçları ile sirenler eşliğinde şehir turu yaptı. Etkinlik sonunda çocuklara Türk bayrağı hediye edildi.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-09-03 Son eklenen 10 haber: Zabıta Teşkilatından Başkan Esen'e Ziyaret 30 Ağustos Zafer Bayramı Çankırı'da Coşku ile KutlandıÇankırı Belediyesi Güreşçilerinden 2 Altın, 1 Gümüş ve 2 Bronz MadalyaÇankırı Belediyesinden Haftanın ÖzetiÇocuklar Gaziler ile Buluştu Çankırı Belediyesinden 30 Ağustos İçin Zafer Konseri Çocuklar Bulduğu Parayı Zabıtaya Teslim Etti Çankırı Belediyesi Genç Dostu Şehirler Etkinliğine KatıldıYardım Tırı Komşu İçin Yola Çıktı Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişi ve Şapka İnkılabının 96. Yıl Dönümü Tören ile Kutlandı

Kaynak: Habermetre

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