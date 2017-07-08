Çankırı'da Engelli Kişi Kayboldu
Çankırı'da, dün akşam saatlerinden evinden ayrılan 30 yaşındaki engelli İbrahim Gündoğmuş'u arama çalışmaları başlatıldı.
Çankırı'da, dün akşam saatlerinden evinden ayrılan 30 yaşındaki engelli İbrahim Gündoğmuş'u arama çalışmaları başlatıldı.
Korgun ilçesine bağlı Maruf köyünde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli Gündoğmuş, dün akşam saatlerinde evinden ayrıldı. Gündoğmuş'un eve geri dönmemesi üzerine, çevrede arama çalışması yapan yakınları jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Jandarma ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmalarına köylüler de destek veriyor.
Köy civarında yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.