Çankırı'da engelli bireyler "Katıl, Üret, Paylaş, Hayatla Kaynaş Projesi" ile üretime katkı sağlayacak

Çankırı'da hayata geçirilmesi planlanan "Katıl, Üret, Paylaş, Hayatla Kaynaş Projesi" ile engelli bireylerin yeteneklerine göre üretime katkı sağlaması hedefleniyor.

Çankırı'da hayata geçirilmesi planlanan "Katıl, Üret, Paylaş, Hayatla Kaynaş Projesi" ile engelli bireylerin yeteneklerine göre üretime katkı sağlaması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan destekle Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen "Katıl, Üret, Paylaş, Hayatla Kaynaş Projesi" kapsamında Şabanözü Rehabilitasyon Merkezinde bulunan atıl bir bina yenilenerek atölyeler oluşturuldu.

KUZKA 2019 Yılı Sosyal Destek Programı kapsamında sağlanan 1 milyon 200 bin liralık destekle oluşturulan atölyelerde eğitim alacak engelli bireylerden 100'üne Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ve 450 engelli bireye de katılım belgesi verilecek.

Eylül ayında hayata geçirilmesi planlanan projede, engelli bireyler tarafından atölyelerde üretilecek gıda, galoş, dekoratif ürünler, hediyelik eşya gibi malzemeler ziyaretçilere ve firmalara satılacak.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, gazetecilere, proje kapsamında 1200 metrekarelik kapalı alana sahip binanın restore edildiğini belirtti.

Burada engelli bireylerin el becerilerine yönelik eğitimler alacağını ifade eden Genç, "Burada galoş üretimi yapılacak ve engelli istihdamı da sağlanıyor olacak. Spor salonunda da engelli bireylerimiz spor faaliyetlerini ve sosyalleşmelerini gerçekleştirebiliyor olacaklar. Diğer taraftan projenin içinde bir uygulama mutfağı ve kafe kısmı olacak. Engelli bireylerin yaptıkları gıda ürünleri de kafeteryada hizmete sunulacak." dedi.

Proje kapsamında özel sektör ve kamu kuruluşlarıyla gerekli anlaşmaların yapıldığını, merkezde üretilen ürünlerin bu kurumlara iletileceğini dile getiren Genç, merkezden il genelindeki tüm engellilerin faydalanacağını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Bedriye Karakoç da proje ile engelli bireyleri tüketicilikten üreticiliğe geçirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Proje kapsamında üretilen ürünleri markalaştırmak istediklerini anlatan Karakoç, şunları söyledi:

"Projemizin marka ismi de 'Küp' olacak. Zihinsel engelli bireylerimiz projeye katılacak, üretecek ve satış yaparak bunu paylaşmış olacaklar. Markalaşarak 'Küp' projesiyle bu markayı Çankırı dışında da tanıtmayı hedefliyoruz. Yakın illerimizde bazı fuarlara katılacağız. Fuarlarda ürünlerin satışlarını yapacağız. Proje için 5 yıldızlı bir otelde Antalya'da 15 günlük kursa tabi olacak bireylerimiz. Otelin mutfağında çıkardıkları deneme ürünlerini yine oteldeki misafirlere satışa sunacaklar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın