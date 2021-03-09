Çankırı'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında 600 anneye ulaşıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Çankırı'da bugüne kadar 600 anne bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Çankırı'da bugüne kadar 600 anne bilgilendirildi.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince halkın huzur ve güvenliği için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında polis ekiplerince farklı tarihlerde etkinlikler düzenlendi.

Yapılan etkinliklerde bugüne kadar 600 anne ve anne adayına ulaşılarak "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" ve "Uyuma" projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın