Çankırı'da Elektrik Şebekesi Yapım İşi İhalesi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) ikinci kısmına ait yüksek gerilim-alçak gerilim elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek.



Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, Çankırı Çerkeş OSB ikinci kısım alanına ait yüksek gerilim-alçak gerilim elektrik şebekesinin yapımı, 20 Aralık 2017 tarihine kadar bitirilmek üzere, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.



Keşif bedeli 730 bin lira, geçici teminat bedeli ise 51 bin 100 lira olarak belirlenen işin ihalesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'daki yeni hizmet binasının 159 numaralı toplantı salonunda, 26 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacak. İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecek.