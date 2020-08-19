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Çankırı'da elektrik şebekesi ihalesi

Çankırı'da yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek.

Çankırı'da elektrik şebekesi ihalesi
19.08.2020 08:51 | Son Güncelleme: 19.08.2020 08:51

Çankırı'da yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek.

Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif usulüyle ihale edilecek.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalenin keşif bedeli 8 milyon 677 bin lira, geçici teminat bedeli ise 260 bin 310 lira olarak belirlendi.

İhale, 3 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.

Kaynak: AA

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